Вячеслав Старченко отстранен от должности мэра из-за проведения банкета в день трагедии на шахте Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета В пожаре на шахте в Кузбассе погибли рабочие

В день, когда произошла трагедия на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, сотрудники администрации города Прокопьевск устроили банкет в честь назначения нового мэра Вячеслава Старченко. Как только информация дошла до губернатора Кузбасса Сергея Цивилева, новый глава города был отправлен в отставку.

«У людей, которые были на том банкете, по-видимому, нет сердца, раз они могли позволить себе в столь страшный и тяжелый для всех нас момент что-то праздновать и отмечать. Вячеслав Старченко уже отправлен в отставку», — написал в своем telegram-канале Сергей Цивилев.

Закрытое мероприятие проходило 25 ноября в кафе «Лагуна». Руководитель новокузнецкого отделения «Движения За правду» Тулиген Адамов смог попасть на вечеринку и снять на видео присутствующих, сообщает telegram-канал «Ваши Новости». В кадр попал депутат городского совета от «Единой России» Александр Григорьев и председатель городского совета Наталья Бурдина.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн отметил, что «молниеносная реакция» Цивилева — пример для подражания другим журналистам. «Насколько омерзительно поведение прокопьевского „партхозахтива“, устроившего вечеринку в день траура, настолько же достойно — выглядит ответ губернатора», — подчеркнул парламентарий в своем telegram-канале.

25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошел пожар. В момент ЧП там находились 285 человек. Ранее сообщалось, что число пострадавших выросло до 63 человек. Погибли 52 человека, включая спасателей. Президент РФ Владимир Путин посмертно наградил пятерых сотрудников МЧС, участвовавших в спасательной операции.