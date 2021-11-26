Путин наградил спасателей, погибших в шахте в Кузбассе

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении шестерых спасателей, участвовавших в спасательной операции в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. Пятеро получили награду посмертно.
«Президент России подписал указ о награждении шестерых спасателей орденами мужества. Пятерых — посмертно. Я буду представлять к награде тех, кто помогал выбраться шахтерам», — передает ТАСС слова временно исполняющего обязанности главы МЧС Александра Чуприяна.
Ранее число пострадавших при выбросе метана в шахте выросло до 63 человек. В результате трагедии погибло 52 человека, включая спасателей.
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