Число пострадавших на шахте в Кузбассе выросло до 63

Причиной аварии в шахте «Листвяжная» стал выброс метана Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета В пожаре на шахте в Кузбассе погибли рабочие

При аварии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области пострадало 63 человека. В больницах находятся 50 человек, еще 13 пострадавших получают лечение амбулаторно.

«На 10:00 сегодняшнего дня у нас обратившихся за медицинской помощью после ЧС — 63 человека, 13 из них назначено амбулаторное лечение, остальные пациенты госпитализированы в четыре стационара Кузбасса. Динамика у всех пострадавших горноспасателей на утро сегодняшнего дня положительная, все они в сознании, в контакте. Опасений за их жизни у нас нет», — передает ТАСС слова замминистра здравоохранения Кемеровской области Виталий Хераскова.

Ранее стало известно, что в ходе аварии на шахте погибло 52 человека. Причиной аварии стал выброс метана. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших, пишет «Правда.ру». Незадолго до трагедии, в шахте было выявлено множество нарушений правил техники безопасности, сообщает «Ридус».