Число пострадавших на шахте в Кузбассе выросло до 63

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Малышевское изумрудно-бериллиевое месторождение Мариинский прииск. Свердловская область, добыча руды, горизонт, шахта, шахтер, тоннель, мариинский прииск, горнодобытчики, недра земли, земные недра, горнорабочий
Причиной аварии в шахте «Листвяжная» стал выброс метана Фото:
новость из сюжета
В пожаре на шахте в Кузбассе погибли рабочие

При аварии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области пострадало 63 человека. В больницах находятся 50 человек, еще 13 пострадавших получают лечение амбулаторно.

«На 10:00 сегодняшнего дня у нас обратившихся за медицинской помощью после ЧС — 63 человека, 13 из них назначено амбулаторное лечение, остальные пациенты госпитализированы в четыре стационара Кузбасса. Динамика у всех пострадавших горноспасателей на утро сегодняшнего дня положительная, все они в сознании, в контакте. Опасений за их жизни у нас нет», — передает ТАСС слова замминистра здравоохранения Кемеровской области Виталий Хераскова.

Ранее стало известно, что в ходе аварии на шахте погибло 52 человека. Причиной аварии стал выброс метана. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших, пишет «Правда.ру». Незадолго до трагедии, в шахте было выявлено множество нарушений правил техники безопасности, сообщает «Ридус».

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...