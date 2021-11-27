Нарышкин отрицает планы России о военном вторжении на Украину

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Пресс-конференция Председателя Российского исторического общества Сергея Нарышкина в МИА
Россия не планирует никакого вторжения на Украину, сказал глава СВР Фото:
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Война на Украине

Россия не планирует вторгаться на Украину, а все попытки США обвинить в этом Москву являются провокацией. Об этом заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

«Должен всех успокоить: ничего такого не будет», — заявил Сергей Нарышкин в эфире телеканала «Россия-1». Так он ответил на заявления, которые звучат в США о якобы готовящемся вторжении России на Украину.

По словам Нарышкина, это «злонамеренная пропагандистская акция Госдепа США», «фальшивка» и «ложь». Целью этой кампании глава СВР назвал попытку толкнуть Украину к разжиганию нового конфликта на востоке страны.

Ранее в США сообщили о планах РФ начать вторжение на Украину. По данным американской разведки, оно планируется не раньше января, пишут западные СМИ.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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