Американские военные ожидают нападения РФ на Украину в январе

Россия готовит полномасштабное вторжение на Украину, пишут американские СМИ Фото: Анна Майорова © URA.RU

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Согласно данным разведки США, Россия готовит масштабное вторжение на Украину. Однако из-за большого количества грязи наступление начнется не раньше января следующего года, утверждают американские СМИ.

«США поделились разведданными и своими собственными картами с некоторыми союзниками по НАТО, предупреждая, что Россия может начать крупномасштабное вторжение. По мнению военных аналитиков в Москве и на Западе, грязная местность и необходимость в дополнительных войсках делают любое крупномасштабное вторжение России на Украину невозможным раньше января», — пишет Bloomberg.

В Службе внешней разведки РФ заявили, что информация США о подготовке Россией вторжения на Украину является ложной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что такая информация является вбросом с целью нагнетания напряжения, пишет «Национальная служба новостей». Ранее Великобритания направила на Украину 600 военнослужащих для сдерживания «агрессии» со стороны России, сообщает агентство Nation News.