СМИ раскрыли причину смерти Градского

Артист лежал в нейрореанимации одной из московских клиник Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Певец и композитор Александр Градский умер из-за ишемического инсульт. По-другому это называется инфаркт мозга.

«72-летний народный артист перенес инсульт. [Он] лежал в нейрореанимации», — сообщают источники РЕН ТВ.

О смерти народного артиста РФ стало известно 28 ноября. Он умер около двух часов ночи в одной из московских больниц, передает агентство Nation News.Туда Градский попал 26 ноября из-за резкого ухудшения состояния. Врачи подозревали у композитора инсульт.

Александр Градский родился в ноябре 1949 года в Копейске (Челябинская область). Он был советским и российским певцом, мультиинструменталистом, автором песен, поэтом и композитором. Многим россиянам он был также известен как наставник на музыкальном шоу «Голос».