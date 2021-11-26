Артиста Градского госпитализировали с подозрением на инсульт

Певец и композитор Александр Градский попал в больницу с подозрением на инсульт. По данным РЕН ТВ, состояние музыканта ухудшилось дома.
«Градскому стало плохо дома. Сейчас он находится в одной из столичных клиник, ему оказывают помощь», — рассказал источник издания. Представители певца информацию о госпитализации еще не прокомментировали.
72-летний Градский — советский и российский певец, мультиинструменталист, автор песен, поэт и композитор, наставник в музыкальном шоу «Голос». Считается одним из основоположников русского рока. Имеет звания заслуженного и народного артиста РФ. Руководит театром «Градский Холл».
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