27 ноября 2021
26 ноября 2021

Депутат ГД уличил свердловские власти в саботаже COVID-запретов. «Двойные стандарты»

© Служба новостей «URA.RU»
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Премия Е1. Екатеринбург
Региональные и городские власти присутствовали на мероприятии, нарушая масочный режим Фото:
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Коронавирус COVID-19

Свердловские власти провели народную премию Е1 в ККТ «Космос», нарушая введенные в регионе ограничения из-за коронавируса. Об этом заявил депутат Государственной думы из Екатеринбурга Андрей Альшевских.

«В „Космосе“ масштабное мероприятие устраивал портал E1.RU. Встречал информацию, что на 1400 гостей. В том числе присутствовали руководители города и области. Зрители, в том числе чиновники, чуть ли не поголовно игнорировали маски», — возмущается Альшевских на странице в Facebook.

Он отметил, что такое поведение вызывает диссонанс. «В СМИ и соцсетях ответственные лица нам рассказывают о значимости ограничений, а сами ими пренебрегают. Как после такого они могут требовать что-то с других?! В борьбе с коронавирусом не должно быть двойных стандартов» — подытожил он.

Организаторы уточняли, что из-за COVID им пришлось заполнить зал лишь на 75%. Все эти люди проходили на премию с QR-кодами переболевшего или вакцинированного.

Четвертая «Народная премия» прошла 27 ноября в Екатеринбурге. На этот раз там присутствовало беспрецедентное количество топ-чиновников. Перед началом мероприятия глава региона Евгений Куйвашев также провел закрытую встречу.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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