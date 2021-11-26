Куйвашев завершил операцию по укрощению рупора протеста-2019

Евгений Куйвашев пришел на «Народную премию» E1.ru впервые Фото: Размик Закарян © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подытожил кампанию по превращению самого популярного портала Екатеринбурга — E1.ru — из фрондерской площадки в информационного партнера. Таков лейтмотив четвертой «Народной премии», которая прошла в ККТ «Космос» с беспрецедентным количеством топ-чиновников в списке гостей. Церемонию предварила тайная встреча на -1-м этаже театра, где из главы региона пытались вытащить инсайд о QR-кодах.

О ней мало кто знал. К 18:30 второй этаж «Космоса», где главные входы в зал, был битком: малоузнаваемые люди развлекались селфи, игристым и разговорами обо всем. В толпе удалось заметить лишь нескольких более-менее известных в тусовке персон — депутатов гордумы (Владимир Козлов, Константин Киселев, Александр Колесников, все трое — с женами), заксобрания (Владимир Смирнов, тоже с супругой) и Госдумы (Андрей Кузнецов, пришел с дочерью), а также директора 66.ru Богдана Кульчицкого.

Пока гости подходили, на -1 этаже «Космоса» разворачивалось самое интересное Фото: Размик Закарян © URA.RU

«Где остальные? С губернатором общаются», — объяснил знакомый предприниматель. На входе в банкетный зал девушка-организатор предупредила, что туда нельзя. После того, как путь преградили директору ОТВ Элеоноре Расуловой и начальнику областного информационно-аналитического центра Дмитрию Катаржину, возникло подозрение, что за дверями — едва ли не выездное заседание правительства.

Но через 20 минут, когда начали выходить первые участники, стало ясно: это преувеличение. По данным URA.RU, в одном помещении с Куйвашевым оказались порядка 40 человек. Среди них — его замы Олег Чемезов и Дмитрий Ионин, министр культуры Светлана Учайкина, мэр Алексей Орлов, вице-мэры Рустам Галямов, Сергей Плахотин и Марина Фадеева, спикер гордумы Игорь Володин, его зам Виктор Тестов, депутат гордумы, девелопер (ЛСР) Владимир Крицкий, депутат Дмитрий Сергин. От бизнеса, помимо Крицкого, были, например, застройщик Андрей Гавриловский, Дмитрий Шишкин (Shishkin uniform atelier), омбудсмен Елена Артюх, Вячеслав Брозовский (Brozex Group). Также на разговоре присутствовал хозяин Hearst Shkulev Digital (владеет федеральной сетью из 16 сайтов, включая Е1.ru) Виктор Шкулев.

По словам организаторов, в зале было около 1400 человек. Все без масок, но вход по QR-кодам Фото: Размик Закарян © URA.RU

«Там не было ничего интересного. От слова „совсем“. Какая-то женщина сказала губернатору „спасибо“ от малого бизнеса. И все», — поделился один из участников. А потом вспомнил: Куйвашев, будто понимая, что тему все равно поднимут, в начале пошутил, что сейчас у всех проверит QR-коды. «Губернатора кто-то спросил, когда уже отменят QR-коды. Он ответил, что сам не знает», — передал другой присутствовавший.

К 19:00 статусные гости проследовали в зал. Куйвашев, Шкулев и Орлов сели рядом. Слово взял Иван Ургант (ведет «Народную премию» с 2018 года). Его соведущей в этот раз была екатеринбурженка София Никитчук — «Мисс Россия-2015». «Я бы сказал, что Е1 на премиях собаку съел», — пошутил Ургант. Его отсылку поняли не все. Дело в том, что в это же время в элитном загородном клубе проходила премия журнала «Собака» «ТОП-50».

Далее на сцену поднялся Шкулев. И исполнил реверанс. «Хотелось бы сказать слова благодарности нашему губернатору Евгению Владимировичу», — сказал медиаменеджер, признавшись, что руководство региона помогло ему организовать мероприятие. «Мы очень четко чувствуем нынче, как никогда, поддержку власти. <…> Я должен поздравить Екатеринбург, что вы имеете губернатора и мэра, которые помогают бизнесу», — сказал Шкулев. Куйвашев и Орлов улыбались.

Представить себе такое два года назад было трудно. В мае 2019-го E1.ru был одним из рупоров протеста против строительства в сквере у драмтеатра храма Святой Екатерины, запланированное фондом Святой Екатерины (до этого спонсировавшим премию) и одобренное Куйвашевым. А директор «Сети городских порталов» Ринат Низамов занял позицию не просто противника возведения религиозного сооружения — он стал одним из лидеров митингов. В результате в октябре 2019-го премия прошла более скромно, а мэра Александра Высокинского с трудом уговорили подняться на сцену «Космоса».

Виктор Шкулев (слева) высказал признательность Куйвашеву (по центру) и Орлову (справа), с которым познакомился за час до выступления Фото: Размик Закарян © URA.RU

В 2020-м (в том году премии не было из-за пандемии) пиарщики (прежде всего городские — в лице вице-мэра по СМИ Екатерины Куземки) начали приручать портал: E1.ru предоставили доступ к чиновникам в обмен на более сдержанное освещение событий. Когда региональный департамент информполитики возглавила Юлия Хусаинова, а пиар-блок «серого дома» — Сергей Плахотин, эта работа стала еще более заметной.

В августе 2021-го на сайте разместили предвыборное интервью Куйвашева, а с приходом новой волны коронавируса закрытого для журналистов замгубернатора Павла Крекова стали отправлять на онлайны для комментариев о пандемии. Муниципальные служащие в приватных разговорах все чаще недоумевают: «С чего вдруг к нам с таким трепетом заводят [главреда E1.ru Оксану] Маклакову?» Она возглавила коллектив в августе 2019-го. Во время протестов журналистка, работавшая тогда на интернет-канале ЕТВ, так же открыто сочувствовала митингующим (поговаривали, именно это определило ее назначение).

В июне 2021-го Низамов покинул холдинг Шкулева. Сейчас он трудится в «Яндексе». По некоторым данным, после увольнения Низамова Шкулев впервые встретился с Куйвашевым. Кстати, на церемонии 26 ноября Низамов присутствовал — среди рядовых зрителей. Утром на своей странице в Facebook он критиковал Куйвашева из-за сноса аэропорта «Уктус».

Выход Куйвашева на сцену «Космоса» получился символичным. Он объявил победителя в номинации «Социальный проект года» — фонд Святой Екатерины. Организацию на вечере представлял директор — Александр Андреев. Награждения в других номинациях (всего их было 12, в 11-ти лауреатов определяли открытым голосованием) сформировало впечатление, что к организаторам «Народной премии» возвращаются и другие партнеры. Так, УГМК, помогавшая делать премию в 2017-м и 2018-м, взяла призы «Медицинский центр года» (УГМК-Здоровье») и «ТРЦ года» (Veer Mall). Последнее в кулуарах вызвало удивление: «Веер» открылся на Уралмаше лишь полгода назад.

Гендиректор Veer Mall Алексей Городницкий, получая приз, заявил, что для него это неожиданность Фото: Размик Закарян © URA.RU

Список спонсоров премии традиционно не афишируется. Единственным открытым партнером в этом году был «Ростелеком» (на баннерах также виднелась символика областного кабмина).

Орлову выпало вручать статуэтку депутату заксобрания от партии «Новые люди» Ивану Зайченко, владеющему сетью магазинов «Жизньмарт» («Супермаркет года»). Кроме того, спецпремия от градоначальника досталась «Сима-ленду» — за благоустройство парков. Сразу после этого Куйвашев удалился. Следом за ним — другие чиновники: Чемезов, Галямов, Плахотин, Фадеева. С тремя последними из зала выбежал спикер думы Володин. «Духота такая! Надо было хоть перерыв сделать», — сказал встретивший их в фойе депутат гордумы Колесников. Затем он принялся осыпать комплиментами Галямова. Спустя еще полчаса зал опустел примерно на треть. Орлов сидел до конца, но оставшуюся часть вечера смотрел в телефон.

После 21:00 Алексей Орлов почти не наблюдал за сценой Фото: Размик Закарян © URA.RU

Лучшим фитнес-клубом года выбрали Bright Fit. Владелец сети Алексей Романов попросил Куйвашева подумать о поддержке бизнеса. Но губернатора уже не было в зале Фото: Размик Закарян © URA.RU

София Никитчук и Иван Ургант Фото: Размик Закарян © URA.RU

В номинации «Культурное пространство года» победил ЦПКиО им. Маяковского. На фото — директор парка Павел Зубакин. Оксана Маклакова возглавляет набсовет ЦПКиО Фото: Размик Закарян © URA.RU

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Актриса Юлия Михалкова (слева), певица Вера Мусаелян и телеведущий Михаил Козырев были в числе тех, кто объявлял лучшие компании Екатеринбурга Фото: Размик Закарян © URA.RU