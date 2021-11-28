Бабушке Ксении Бородиной стало плохо после звонка мошенников

Ксения Бородина уточнила, что ее бабушка не успела перевести деньги мошенникам Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Бабушка телеведущей Ксении Бородиной стала жертвой телефонных мошенников — злоумышленники сообщили пожилой женщине, что ее дочь попала в больницу после ДТП, и потребовали деньги. Из-за перенесенного стресса пенсионерка почувствовала себя плохо.

«Сегодня приехала мама, рассказала жуткую историю. Я на самом деле очень злая, потому что вчера вечером звонит бабушка вся расстроенная, плачет. Говорит: «Инна, что с тобой случилось? Ты что, попала в аварию? Мне сказали, что ты вся в крови, и «пришлите деньги». Я не знаю, куда, как, чего отправлять, что делать», — рассказала Ксения Бородина в сторис в своем instagram-аккаунте.

Бабушка телеведущей не успела перевести деньги, но почувствовала себя плохо из-за перенесенного стресса. По словам Бородиной, у пожилой женщины заболело сердце. Телеведущая признала, что не знает, как поступить в данной ситуации. «В общем, твари, которые звонят на домашние телефоны пожилым людям, я не знаю вообще, как таких земля носит! Я не знаю, в этих случаях что делать. А как отключить домашний телефон? Она только привыкла по домашнему в основном разговаривать, она пожилой человек», — возмутилась Бородина.