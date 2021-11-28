Уголовное дело о взятке замглавы Саткинского района Павала Баранова передадут в суд уже в декабре Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Первый замглавы Саткинского района (Челябинская область) Павел Баранов признался в получении взятки в 100 тыс. рублей от бывшего вице-мэра Челябинска Олега Извекова. Об этом сообщил источник URA.RU в силовых структурах.

«Баранов все признал. Благодаря чему в качестве меры пресечения ему оформили подписку о невыезде, а не содержание под стражей. Уже в декабре дело передадут в суд», — рассказал URA.RU инсайдер.

По версии следствия, два года назад Извеков, работавший тогда в «Ростелекоме», передал Баранову деньги в обмен на отсутствие проблем с реализацией в районе нацпроекта «Цифровая экономика». Преступление выявили сотрудники УФСБ по Челябинской области.

В пресс-службе регионального управления СКР не ответили на звонок корреспондента URA.RU. В администрации Саткинского района сообщили, что сейчас Баранов находится в отпуске.

В отношении Баранова возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 290 УК РФ (получение взятки), по ч.2 ст. 291 УК РФ (дача взятки). Это уже второе уголовное дело в отношении челябинского экс-чиновника Извекова, которого 18 февраля его задержали сотрудники ФСБ. По версии следствия, в 2020 году он, став замглавы областного центра, фактически повторил действия Баранова, получив 450 тысяч рублей от руководителя ООО «Суворов-IT» Вячеслава Бежина за общее покровительство при заключении, исполнении и оплате муниципального контракта. Вину Извеков признал.