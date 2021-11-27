27 ноября 2021
26 ноября 2021
25 ноября 2021

В ЯНАО нашли способ сохранить рыбу в регионе

© Служба новостей «URA.RU»
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Рыболовное хозяйство ООО Балык. Челябинская область. Кунашак, улов, рыба, пелядь, рыбхоз, ооо балык
В ЯНАО станет больше рыбы Фото:

В ЯНАО увеличивают господдержку на переработку рыбы — так в восточной части региона до 2024 года закроют потребность в предприятиях, занимающихся этой деятельностью. Это делается для того, чтобы выловленная рыба оставалась в регионе, а не вывозилась на переработку за его пределы. Об этом сообщил глава департамента агропромышленного комплекса округа Виктор Югай.

«Мы увеличиваем господдержку на переработку рыбы, чтобы та продукция, которая перерабатывается, оставалась в регионе. Западная часть более закрыта этими вопросами (предприятиями переработки рыбы — прим. URA.RU), поэтому основной упор на восточную», — сообщил Югай во время пресс-подхода перед началом совещания по вопросам развития АПК.

Также он отметил, что в Новом Уренгое откроются несколько предприятий, которые будут производить порядка 200 тонн переработанной рыбы к 2022—2023 году. А к 2024 будет закрыта потребность в таких предприятиях в восточной части округа.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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