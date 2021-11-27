В Пермском крае из-за ОРВИ вводят карантин в школах и детсадах

Школы Пермского края закрывают классы на карантин Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Пермском крае группы в детских садах и классы в школах массово закрывают на карантин. По данным источника URA.RU в структуре краевого минздрава, причина — резкий рост числа заболевших гриппом и ОРВИ среди учащихся.

«Детские сады и школы по краю массово уходят на карантины из-за гриппа и ОРВИ», — отметил источник в ведомстве. Он добавил, что учебные заведения сами принимают решение о закрытии, исходя из количества заболевших.

Одна из читательниц URA.RU рассказала, что в классе, который посещает ее ребенок, более половины оказались на больничном. «У ребенка сегодня из 32 человек пришли на занятия 12, 15 человек на больничном, пять человек воспользовались своим правом сидеть дома. В итоге, класс закрыли на карантин», — сообщила женщина.

В пресс-службе министерства здравоохранения URA.RU рекомендовали обратиться за комментарием в управление Роспотребнадзора. Агентство направило запрос в надзорное ведомство, но ответ на него к моменту публикации материала не поступил. На минувшей недели СМИ сообщали, что эпидпорог по заболеваемости ОРВИ в Прикамье превышен на 14,7%. За период с 15 по 22 ноября на карантин были закрыты 24 класса в 33 школах края.