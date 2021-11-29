Российские пенсионеры начинают жить вместе из-за нехватки денег

Жители пытаются согреться любыми способами, уголь приходиться закупать в другом городе Фото: Илья Московец © URA.RU

В нескольких муниципалитетах Алтайского края возник дефицит угля, особенно непросто приходится Локтевскому району. Из-за нехватки топлива у местных жителей возникли финансовые проблемы, приходится покупать сырье в другом городе или съезжаться жить в один дом. Об этом сообщил Член Совета депутатов Локтевского района Сергей Крысанов.

«В селе Самарка дошло до того, что трое пожилых людей договорились ночевать в одном доме, который легче протопить, а в остальных только поддерживают температуру», — рассказал Крысанов телеканалу «Толк». Помимо этого в некоторых деревнях люди пилят клены, что незаконно. Местные жители рубят сырую древесину, чтобы хоть как-то согреться.

Из-за дефицита угля стоимость ископаемого заметно выросла, отмечает Краснов. Помимо расходов на сырье местным приходиться доплачивать и за доставку. Сельчане сообщают, что таких проблем в регионе не было даже в девяностые.