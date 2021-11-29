В Ассоциации туризма сообщили о риске закрытия границ с Италией

Новый штамм коронавируса заставляет Европу менять правила въезда Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Италия готовится закрыть границы для путешественников, планирующих бизнес-поездки. Об этом URA.RU сообщил президент «Уральской ассоциации туризма» Михаил Мальцев.

«У нас есть тревожная информация, что может закрыться Италия даже для деловых поездок. Туристические визы итак не дают. Это было бы болезненно отчасти для тех, кто запланировал туда поездку», — сказал Михаил Мальцев.

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин считает такое развитие событий возможным. «Сейчас повсеместно Европа пересматривает параметры приема. Никто вам не может сказать точно. Все может быть, что касается деловых виз, это, скорее всего, кратковременно. Оно идет, тут же отменяется, меняется. Это повсеместно происходит. Из-за того, что в Южной Африке происходит, будет корректироваться буквально днями», — подчеркнул собеседник агентства.

Барзыкин отметил, что Италия готовилась упростить въезд для иностранцев. «Они, наоборот, к концу года для вакцинированных собирались в особом режиме открываться», — отметил Барзыкин.

Руководитель Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе указала, что сейчас перечисленные ограничения не действуют. «Ограничения касаются только прибывающих из нескольких африканских стран», — объяснила глава АТОР.

Еврокомиссия опубликовала новые рекомендации по пересечению границ. С 10 января 2022 года предложено открыть границы для всех путешественников из-за пределов ЕС, привитых вакцинами против COVID-19, одобренными ВОЗ. В Италии выдают ковидный паспорт тем, кто прошел полный курс вакцинации «Спутником V» или китайской Sinovac от 28 дней до 180 дней назад.