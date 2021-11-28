28 ноября 2021
27 ноября 2021
26 ноября 2021

Жителей Миасса пустят в мэрию по QR-кодам

© Служба новостей «URA.RU»
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Принять участие в слушаниях смогут только привитые граждане Фото:
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В России повсеместно введут QR-коды

Жителей Миасса (Челябинская область) пустят на публичные слушания по вопросам внесения изменений в Устав Миасского городского округа только при наличии у них QR-кода о вакцинации от коронавируса. Соответствующее заявление опубликовали на официальной странице администрации города в социальных сетях.

«Участникам публичных слушаний, желающим присутствовать на них лично, необходимо при себе иметь действующий QR-код. Данные меры введены согласно постановлению правительства Челябинской области», — сообщили URA.RU в пресс службе мэрии.

В администрации города добавили, что жители, не получившие QR-коды, смогут следить за ходом слушаний. Для этого организована онлайн-трансляция.

Раннее в правительстве РФ сообщили, что ведется работа над документом для привитых и переболевших COVID, который заменит QR-код. Власти планируют свести к минимуму использование термина «QR-код».

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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