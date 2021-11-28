Жителей Миасса пустят в мэрию по QR-кодам

Принять участие в слушаниях смогут только привитые граждане Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Жителей Миасса (Челябинская область) пустят на публичные слушания по вопросам внесения изменений в Устав Миасского городского округа только при наличии у них QR-кода о вакцинации от коронавируса. Соответствующее заявление опубликовали на официальной странице администрации города в социальных сетях.

«Участникам публичных слушаний, желающим присутствовать на них лично, необходимо при себе иметь действующий QR-код. Данные меры введены согласно постановлению правительства Челябинской области», — сообщили URA.RU в пресс службе мэрии.

В администрации города добавили, что жители, не получившие QR-коды, смогут следить за ходом слушаний. Для этого организована онлайн-трансляция.

Раннее в правительстве РФ сообщили, что ведется работа над документом для привитых и переболевших COVID, который заменит QR-код. Власти планируют свести к минимуму использование термина «QR-код».