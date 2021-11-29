Кремль готовит замену QR-кодам

Власти обсудили новое название документа с QR-кодами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Администрация президента и правительство России продумывает документ для привитых и переболевших COVID, который заменит QR-код. Подразумевается, что такое нововведение позволит свести к минимуму использование данного термина из-за негативного отношения к нему россиян.

«В настоящее время с помощью социологических исследований тестируются разные варианты того, какое название могло бы использоваться в России для документа. В числе обсуждающихся вариантов, по словам двух собеседников РБК, — „паспорт здоровья“, „сертификат здоровья“, „зеленый паспорт“ (Green pass), „ковипасс“, „санитарный паспорт“», — передает РБК со ссылкой на источники, близких к администрации президента и правительству.

Уточняется, что QR-код является инструментом, а не документом. С помощью него можно узнать данные о вакцинации человека или перенесенной болезни.

Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил, что законопроект о QR-кодах направят на рассмотрение в регионы, Общественную палату, Совет Федерации и Счетную палату. Обсуждать его будут до 14 декабря 2021 года включительно, передает телеканал 360. По словам пресс-секретаря президента РФ, законопроекты пока не приняли из-за сложности процесса, сообщает Nation News.