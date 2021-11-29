29 ноября 2021

Минфин готовит новую меру поддержки россиян

© Служба новостей «URA.RU»
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Город во время карантина. Курган, продукты, покупки, эпидемия, пакеты, пакеты с продуктами, сумки с продуктами
В РФ может стать больше бесплатных продуктов для малоимущих Фото:

Производителей хотят избавить от налога на продукты с истекающим сроком годности, которые отдают на благотворительность. Этот вопрос прорабатывают специалисты Минфина и ФНС. Предполагается, что данная мера позволит увеличить количество бесплатных продуктов для малоимущих.

«Минфин совместно с ФНС прорабатывает предложение об освобождении ритейлеров и производителей от НДС на продукты с истекающим сроком годности (от суток до четырех до его окончания), которые отдают на благотворительность», — пишут «Известия». Идею поддержали в Минпромторге. Там отметили, что это позволит оказывать помощь большому количеству людей без привлечения бюджетных средств. В Минэкономразвития предложили распространить данную меру и на товары первой необходимости.

Ранее передавать продукты на благотворительность предложил национальный центр спасения еды и заботы об экологии «Фудшеринг». С такой инициативой организация обратилась в Минфин РФ. По оценкам центра, за пять лет фудшеринг позволит сохранить миллион тонн еды, что позволит накормить 18 миллионов человек.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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