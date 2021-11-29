Умер первый ректор Курганского госуниверситета

Александр Сергеевич Терехов ушел из жизни 30 ноября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Ушел из жизни первый ректор Курганского государственного университета, заслуженный деятель науки Российской Федерации, академик Международной академии наук высшей школы Александр Терехов. Об этом сообщает пресс-служба КГУ.

«30 ноября 2021 года ушел из жизни Александр Сергеевич Терехов, первый ректор Курганского государственного университета, доктор технических наук, профессор, крупный ученый», — говорится в сообщении на сайте вуза.

Терехов родился 8 августа 1935 года в городе Сталино (сейчас Донецк). Окончил Ленинградский политехнический институт по специальности «Инженер-механик». Трудовой путь начал с должности инженера-конструктора на Харьковском заводе транспортного машиностроения, затем устроился преподавателем в Хабаровский политехнический институт. С 1972 года работал заведующим кафедрой в Курганском машиностроительном институте. Терехов стоял у истоков создания Курганского государственного университета и возглавлял вуз с 1995 по 2002 года. По его инициативе в университете было открыто 5 новых направлений и 25 новых специальностей.

Терехов заложил основы нового научного направления в области конструирования автомобильных трансмиссий и зубчатых редукторов. Он написал более 300 научных работ, получил права на 18 изобретений. Он был членом Академии транспорта России, академиком Международной академии наук высшей школы, Академии проблем качества. В 2001 году ему было присвоено звание «Почетный гражданин города Кургана». После КГУ он работа в Тюменском нефтегазовом университете. Руководство и коллектив Курганского госуниверситета приносят соболезнования родным и близким в связи с утратой.

Александр Терехов ушел из жизни на 87-м году фото: пресс-служба КГУ