Несчастный случай на РЖД: бригадир пострадал при выгрузке химикатов в Курганской области

В Курганской области началось расследование тяжелого несчастного случая на РЖД. Инцидент случился при выгрузке хлората кальция на перегоне Галкино-Просвет. Об этом сообщает государственная инспекция труда в Тюменской и Курганской областях.

«Гострудинспекция проведет всестороннее расследование обстоятельств и причин происшедшего несчастного случая», — сообщили в инспекции. В процессе работ произошло переключение питательной магистрали, и питательный рукав ударил бригадира пути в голову, причинив тяжелейшие травмы.

Пострадавший был немедленно госпитализирован в Курганскую областную клиническую больницу, где ему оказали экстренную медицинскую помощь. По данным медицинского заключения, у пострадавшего диагностированы многочисленные повреждения, которые относятся к категории тяжелых и угрожают его жизни и здоровью. В рамках расследования будут установлены факторы, которые способствовали возникновению опасной ситуации.

По данным инсайдера, пострадавшему 40 лет. У него сильно размозжены все кости лица.