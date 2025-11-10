Логотип РИА URA.RU
Несчастный случай на РЖД: бригадир пострадал при выгрузке химикатов в Курганской области

Сотрудник железной дороги в Курганской области получил тяжелую травму
10 ноября 2025 в 15:00
На РЖД в Кургане произошел несчастный случай

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области началось расследование тяжелого несчастного случая на РЖД. Инцидент случился при выгрузке хлората кальция на перегоне Галкино-Просвет. Об этом сообщает государственная инспекция труда в Тюменской и Курганской областях.

«Гострудинспекция проведет всестороннее расследование обстоятельств и причин происшедшего несчастного случая», — сообщили в инспекции. В процессе работ произошло переключение питательной магистрали, и питательный рукав ударил бригадира пути в голову, причинив тяжелейшие травмы.

Пострадавший был немедленно госпитализирован в Курганскую областную клиническую больницу, где ему оказали экстренную медицинскую помощь. По данным медицинского заключения, у пострадавшего диагностированы многочисленные повреждения, которые относятся к категории тяжелых и угрожают его жизни и здоровью. В рамках расследования будут установлены факторы, которые способствовали возникновению опасной ситуации.

По данным инсайдера, пострадавшему 40 лет. У него сильно размозжены все кости лица.

В Курганской области не в первый раз фиксируются случаи получения работниками тяжелых травм. В начале октября на одном из промышленных предприятий региона произошла драка между токарем и фрезеровщиком, в результате которой последний получил открытый перелом челюсти. После этого инцидента инспекция труда выписала предприятию предписание о проведении внепланового инструктажа по профессиональной этике и оценке рисков насилия на производстве.

