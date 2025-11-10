Логотип РИА URA.RU
Шадринскому огнеборцу присвоили звание мастера спорта международного класса. Фото

10 ноября 2025 в 15:43
Сотрудник МЧС из Шадринска получил спортивное звание (архивное фото)

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Командиру отделения пожарно-спасательной части №10 города Шадринска (Курганская область) Александру Шалину присвоили звание мастера спорта России международного класса. Об этом сообщается в tg-канале МЧС региона.

«Шадринскому огнеборцу чрезвычайного ведомства присвоили звание мастера спорта России международного класса Командир отделения пожарно-спасательной части №10 города Шадринска Александр Шалин продемонстрировал высокие результаты на протяжении двух сезонов», — пишут в МЧС.

В 2024 году Шалин на Чемпионате мира по полиатлону в Рязанской области занял третье место в дисциплине «трехборье с лыжероллерной гонкой». В 2025 году на чемпионате мира по зимнему полиатлону в Республике Карелия Шалин набрал 293 очка, заняв пятое место в личном первенстве и второе — в командной эстафете.

Шалин продолжает активно заниматься спортом и тренировать детей по многоборью и пожарно-спасательному спорту. В свободное от службы время он планирует покорять новые спортивные вершины.

Успехи сотрудников МЧС России на спортивных аренах становятся доброй традицией. Ранее тюменка Алена Осинцева в составе женской сборной России одержала победу на Чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту в Эр-Рияде, показав высокий результат в пожарной эстафете.

Александр Шалин покоряет спортивные вершины

Фото: МЧС Курганской области

