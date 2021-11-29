Сетевые гиганты в Пермском крае нарушают антиковидные нормы

Торговые сети и транспорт среди основных нарушителей антиковидных мер Фото: Денис Моргунов © URA.RU

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Пермское управление Роспотребнадзора продолжает выявлять нарушения антиковидных мер на предприятиях региона. Не соблюдают ограничения в том числе и представители федеральных торговых сетей, показала последняя проверка. Штрафы грозят магазинам сетей «Пятерочка», «Магнит», «Красное и белое», DNS, МТС, пунктам выдачи OZON и СДЭК, следует из отчета на сайте Роспотребнадзора.

«Персонал работает без средств индивидуальной защиты (масок и перчаток); отсутствуют устройства для обеззараживания воздуха; нет запаса масок; не проводится ежедневная влажная уборка, дезинфекция и проветривание; нет графиков проведения уборки; не организован „входной фильтр“ для работников; применение антисептиков неизвестного происхождения; не нанесена отметка о соблюдении социальной дистанции», — перечисляют в ведомстве основные нарушения.

Несоблюдение правил также отмечено в учебных заведениях, общественном транспорте, кафе, аптеках и медицинских учреждениях. С марта 2020 года сотрудники Роспотребнадзора проверили более 26 тысяч объектов, нарушителей оштрафовали на 99,8 млн рублей, деятельность 197 организаций приостановлена.