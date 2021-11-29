29 ноября 2021
27 ноября 2021

Жители ЯНАО отдали мошенникам сотни тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Жители ЯНАО отдали мошенникам в 2021 году 206 млн рублей Фото:

На территории ЯНАО за 2021 год зарегистрировали 1 776 преступлений связанных с хищением денег с карт жителей региона. Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры ЯНАО.

«В истекшем периоде 2021 года на территории региона зарегистрировано 1 776 таких преступлений, ущерб от которых составил свыше 206 млн рублей. Количество преступлений, связанных с хищениями средств граждан посредством информационно-телекоммуникационных технологий, в том числе с банковских карт и электронных средств платежа, не уменьшается», — говорится в сообщении прокуратуры.

Основными способами хищения и обмана ведомство называет получение данных о банковских картах и доступа к онлайн-банкингу по средству телефонного разговора со злоумышленником. Так в Лабытнанги жительница поверила мошеннику, который убедил ее сообщить реквизиты банковской карты, после чего похитил 176 тысяч рублей. По этому факту было возбуждено уголовное дело по факту кражи с банковского счета.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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