Жители ЯНАО отдали мошенникам сотни тысяч рублей

Жители ЯНАО отдали мошенникам в 2021 году 206 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На территории ЯНАО за 2021 год зарегистрировали 1 776 преступлений связанных с хищением денег с карт жителей региона. Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры ЯНАО.

«В истекшем периоде 2021 года на территории региона зарегистрировано 1 776 таких преступлений, ущерб от которых составил свыше 206 млн рублей. Количество преступлений, связанных с хищениями средств граждан посредством информационно-телекоммуникационных технологий, в том числе с банковских карт и электронных средств платежа, не уменьшается», — говорится в сообщении прокуратуры.

Основными способами хищения и обмана ведомство называет получение данных о банковских картах и доступа к онлайн-банкингу по средству телефонного разговора со злоумышленником. Так в Лабытнанги жительница поверила мошеннику, который убедил ее сообщить реквизиты банковской карты, после чего похитил 176 тысяч рублей. По этому факту было возбуждено уголовное дело по факту кражи с банковского счета.