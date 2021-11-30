Путин предложил расширить полномочия Кудрина

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Чествование Параолимпийской сборной России в Кремле. Москва, сборная, команда, портрет, путин владимир, параолимпийцы, параолимпийская
В случае принятия закона Госдумой Счетная палата РФ получит ряд дополнительных возможностей Фото:

Президент России Владимир Путин выступил с инициативой расширить полномочия председателя Счетной палаты РФ Алексея Кудрина. Путин внес поправки в Федеральный закон «О Счетной палате Российской Федерации» в Госдуму.

«Счетная палата в случае принятия законопроекта будет проводить экспертизу и давать заключения по вопросам эффективности формирования федеральных и иных ресурсов, управления и распоряжения ими, а также осуществлять аудит поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по договорам, заключаемым в целях исполнения госконтрактов», — сообщается на официальном сайте Государственной Думы. Пакет документов опубликован на информационном ресурсе СОЗД (Система обеспечения законодательной деятельности).

Отмечается, что Счетная палата РФ будет вправе вносить предложения о совершенствовании бюджетного законодательства и развитии финансовой системы РФ, а также участвовать в законопроектной деятельности. Помимо этого ведомству может быть предоставлен постоянный доступ к информационным системам не только федеральных органов исполнительной власти, который она уже имеет, но и других федеральных госорганов, органов управления государственными внебюджетными фондами, федеральных госучреждений.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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