29 ноября 2021

Тюменцев с девятью детьми лишили родительских прав

© Служба новостей «URA.RU»
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Новое здание суда. Тюмень, фемида, правосудие, суд
В суд на семейную пару подали органы соцзащиты Фото:

Семейную пару из Исетского района (Тюменская область) лишили родительских прав. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. На попечении семьи было девять несовершеннолетних детей.

«По результатам всестороннего рассмотрения дела, с учетом заключения органа опеки и попечительства, прокурора, судом было принято решение лишить Сергея и Викторию З. родительских прав в отношении их девятерых несовершеннолетних детей. Дети переданы органу опеки и попечительства, а с родителей взысканы алименты в размере половины их заработка до совершеннолетия детей», — говорится в решении Исетского районного суда.

Ранее агентство писало, что иск в суд подали органы соцзащиты. По их информации, пара систематически уклоняется от выполнения родительских обязанностей. В частности, в доме тюменцев был недостаточный запас продуктов, одежды для детей, антисанитарные условия, дети часто оставались без надзора.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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