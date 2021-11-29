Тюменцев с девятью детьми лишили родительских прав

В суд на семейную пару подали органы соцзащиты Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Семейную пару из Исетского района (Тюменская область) лишили родительских прав. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. На попечении семьи было девять несовершеннолетних детей.

«По результатам всестороннего рассмотрения дела, с учетом заключения органа опеки и попечительства, прокурора, судом было принято решение лишить Сергея и Викторию З. родительских прав в отношении их девятерых несовершеннолетних детей. Дети переданы органу опеки и попечительства, а с родителей взысканы алименты в размере половины их заработка до совершеннолетия детей», — говорится в решении Исетского районного суда.

Ранее агентство писало, что иск в суд подали органы соцзащиты. По их информации, пара систематически уклоняется от выполнения родительских обязанностей. В частности, в доме тюменцев был недостаточный запас продуктов, одежды для детей, антисанитарные условия, дети часто оставались без надзора.