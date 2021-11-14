14 ноября 2021
13 ноября 2021
12 ноября 2021

Тюменцев с девятью детьми хотят лишить родительских прав

© Служба новостей «URA.RU»
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Новое здание суда. Тюмень, фемида, правосудие, суд
В суд на семейную пару подали органы соцзащиты Фото:

Тюменские региональные органы соцзащиты подали иск, чтобы лишь родительских прав семейную пару с девятью детьми. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. Заседание Исетского районного суда состоится 15 ноября.

«В обосновании иска указано, что родители в течение длительного времени без уважительных причин уклоняются от выполнения обязанностей в отношении малолетних детей. В доме недостаточный запас продуктов, одежды для детей, антисанитарные условия, дети оставлены без надзора», — рассказали в пресс-службе.

По данным властей, самый младший ребенок в семье родился в 2021 году, но до сих пор не переведен в семью из больницы из-за состояния здоровья. В органах соцзащиты добавили, что семейная пара неоднократно привлекалась к административной ответственности, предусмотренной ч.1 ст. 5.35 КОАП РФ

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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