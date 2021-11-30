Путин назвал главную проблему России на ближайшие 10 лет

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ПМЭФ-2021. Владимир Путин. Санкт-Петербург, путин владимир
Проблема демографии приобрела системообразующий экономический характер, заявил Владимир Путин Фото:

Решение проблемы демографического развития является приоритетом для России на ближайшее будущее. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе форума «ВТБ капитала» «Россия зовет!».

«У нас есть внутренние проблемы, которые связаны, прежде всего, с проблемами демографии. У нас два естественных спада в нашем демографическом развитии было — во время Второй мировой войны и в начале 90-х годов после развала СССР. Равнозначный уровень падения рождаемости. Эта проблема приобрела системообразующий экономический характер. Решение демографической проблемы — одна из главных задач», — сказал Путин.

Ранее независимые демографы сообщили, что естественная убыль населения в России достигла своего исторического максимума — 1 млн человек в год. В Российской академии наук сообщили, что проблему демографии может решить миграционный прирост, пишет «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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