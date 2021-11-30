Путин заявил о «фокусе» со своим переизбранием на новый срок

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Послание президента. Москва, портрет, путин владимир
Путин пока не решил, будет ли участвовать в выборах 2024 года Фото:

Действующий президент РФ Владимир Путин пока не решил, будет ли избираться на новый президентский срок в 2024 году. Он отметил, что имеет на это право.

«Фокус в том, что в соответствии с Конституцией я имею право избираться на новый срок. Буду ли я это делать или нет, я пока не решил. Само наличие этого права уже стабилизирует ситуацию внутриполитическую. Пока преждевременно говорить, кто и что планирует в 2024 году», — заявил Путин на форуме «Россия зовет».

«Обнуление» президентских сроков было одной из поправок в Конституцию РФ, которые поддержали 78% россиян, участвующих в референдуме. Благодаря этому Путин сможет снова принять участие в выборах в 2024 году.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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