Путин назначил нового начальника ГУ МЧС по ЯНАО

Владимир Путин назначил полковника внутренней службы Олега Гилева главой управления МЧС РФ по ЯНАО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин официально назначил полковника внутренней службы Олега Гилева начальником управления МЧС РФ по ЯНАО. Об этом сообщается на официальном сайте регионального управления ведомства.

«29 ноября 2021 года указом президента Российской Федерации №678 полковник внутренней службы Олег Гилев назначен на должность начальника Главного управления МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу», — говорится в сообщении.

Олег Гилев приехал в ЯНАО из Екатеринбурга, где работал в должности заместителя начальника Уральского института ГПС МЧС России. Временный глава окончил Тюменское высшее военно-инженерное училище имени Прошлякова. Проходил службу в рядах вооруженных сил с 1992 по 2011 год, в должностях командира инженерно-саперного взвода и заместителя военного комиссара Пермского края. А также принимал участие в гуманитарных и спасательных операциях в Дальневосточном федеральном округе и республике Бурятия.

Ранее URA.RU сообщало, что в начале октября Олег Гилев был назначен временно исполняющим обязанности начальника управления ГУ МЧС ЯНАО. Коллективу его представил генерал-майор внутренней службы Михаил Осокин.