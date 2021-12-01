Лукашенко: Беларусь поддержит Россию в войне с Украиной

Александр Лукашенко заявил, что встанет на сторону своего коллеги Владимира Путина Фото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь

новость из сюжета Война на Украине

В случае военного конфликта между Украиной и Россией, Минск встанет на сторону Москвы. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

«Если Россия окажется перед агрессией со стороны Украины, мы в теснейшей связке будем с Россией. Это главное», — цитирует Лукашенко РИА «Новости».

Белорусский президент также подчеркнул, что Минск никогда не займет украинскую сторону из-за «националистического угара». Тем не менее, он по-прежнему считает Украину братской республикой.