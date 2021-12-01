Лукашенко: Беларусь поддержит Россию в войне с Украиной

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Лукашенко, рукопожатие, путин владимир, лукашенко александр
Александр Лукашенко заявил, что встанет на сторону своего коллеги Владимира Путина Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

В случае военного конфликта между Украиной и Россией, Минск встанет на сторону Москвы. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

«Если Россия окажется перед агрессией со стороны Украины, мы в теснейшей связке будем с Россией. Это главное», — цитирует Лукашенко РИА «Новости».

Белорусский президент также подчеркнул, что Минск никогда не займет украинскую сторону из-за «националистического угара». Тем не менее, он по-прежнему считает Украину братской республикой.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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