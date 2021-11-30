Мигранту, забившему алабая до полусмерти в Катайске, грозит срок

СКР передает уголовное дело о жестоком обращении с животным в суд Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Катайске завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, который проник на чужую дачу и забил до полусмерти собаку породы алабай. Ему грозит наказание до трех лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе следственного управления СКР региона.

«Следственными органами СК России по Курганской области завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 139, ч.1 ст. 245 УК РФ (незаконное проникновение в жилище, жестокое обращение с животным). В скором времени дело по существу будет рассмотрено судом», — говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, обвиняемый 23 октября проник на территорию частного дома и длительное время избивал алабая камнями, деревянной доской и металлической лестницей. Все это зафиксировала камера видеонаблюдения на участке. Травмы повлекли гибель животного.

Ранее об инциденте URA.RU рассказали жители Катайска. По их словам, живодер забрался на территорию дачи и в течение получаса избивал алабая всем, что попадалось под руку. Псу было около 10 лет, у него были проблемы со слухом и задними лапами. Алабай не проявлял агрессии, а пытался спрятаться от мучителя. Собеседник сообщил, что мигрант может избежать ответственности, так как участковый отказывает в возбуждении уголовного дела. После публикации URA.RU прокуратура Курганской области сообщила об отмене постановления участкового, возбуждении уголовного дела и привлечении к дисциплинарной ответственности сотрудника ОМВД района.