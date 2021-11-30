Синоптики обещают пермякам холода и много снега в декабре

На первой неделе декабря количество осадков превысит норму в 2-3 раза Фото: Анна Майорова © URA.RU

Декабрь в Пермском крае будет снежным и холодным. При этом первые дни месяца будут теплыми. Об этом сообщают синоптики ГИС-центра ПГНИУ.

«При таком распределении аномалий геопотенциала и температуры стоит ожидать неустойчивой погоды, активной циклонической деятельности и большого количества осадков», — сообщается на сайте ГИС-центр. В первую декаду месяца ожидается мощное арктическое вторжение.

Начало в декабре в крае стало аномально теплым: на юге региона температура может подняться до +5 градусов. Также уже в первой неделе декабря количество осадков превысит норму в 2-3 раза. Обильные снегопады возможны 4 декабря на севере края и 5—6 декабря на юге. За сутки там может выпасть до половины месячной нормы снега. Похолодание в Пермском крае наступит на следующей неделе: ожидается, что в ночь на 6 декабря температура опустится до -28 градусов.

Прошлый декабрь оказался малоснежным в Пермском крае. Также он отличился противоположным распределением температур: на юге было холоднее нормы, а на севере — теплее.