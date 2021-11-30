Власти ЯНАО пообещали моментально решать проблемы граждан

О планах цифрового развития ЯНАО рассказал и. о. директора профильного департамента Константин Оболтин Фото: пресс-служба правительства ЯНАО

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Власти ЯНАО планируют моментально принимать решения по заявлениям граждан, которые будут подаваться в электронном формате. Об этом заявил исполняющий обязанности директора окружного департамента информационных технологий и связи (ДИТиС) Константин Оболтин на пресс-конференции по итогам работы ведомства.

«На ближайшие два года планируем оказание электронных государственных и муниципальных услуг довести до модели, выстроенной по принципу трех „нулей“: это моментальная подача заявления, решение за 0 минут и отсутствие бумажных документов», — приводит слова главы ДИТиС пресс-служба правительства ЯНАО.

По словам Оболтина, уже до конца 2021 года в электронный формат планируется перевести 96 социально значимых услуг в сфере строительства, имущественных отношений, образования, жилищной политики, спорта, ветеринарии, социальной защиты, лесных отношений, технадзора. Всего на портале «Госуслуги» для ямальцев доступна подача заявлений в электронном формате примерно по 900 государственным и муниципальным услугам автономного округа, воспользоваться ими могут практически все жители региона старше 14 лет.

Кроме того, в начале 2022 года будет запущена единая система «Социальный навигатор», которая включит в себя 65 мер социальной поддержки и 92 государственные услуги по направлениям занятости (признание безработным), образования (сдача ЕГЭ/ОГЭ), здравоохранения (постановка на учет по беременности), агропромышленного комплекса, социального обеспечения и некоторым жизненным ситуациям (регистрация и расторжение брака). Таким образом реализуется региональный проект «Информационная инфраструктура» нацпроекта «Цифровая экономика».