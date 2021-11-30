Жительница Тюмени с четырьмя детьми лишилась жилья из-за долгов по ипотеке. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СК РФ. Силовое ведомство начало проверку по факту нарушения прав многодетной матери.
«Женщина имеет на иждивении четырех несовершеннолетних детей. СМИ сообщают, что несколько лет она исправно выплачивала банку средства по ипотеке, но в прошлом году попросила банк об отсрочке или реструктуризации в связи с рядом факторов. Однако сотрудники банка не пошли на уступки женщине, квартира было выставлена на торги и на закрытом аукционе реализована по цене вдвое меньше рыночной», — рассказали в ведомстве.
В пресс-службе добавили, что глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального ведомства Александру Кублякову незамедлительно организовать проверку по факту нарушения прав многодетной матери и доложить обо всех обстоятельствах произошедшего. «Также Бастрыкин поручил своим подчиненным в Тюменской области принять исчерпывающие меры по восстановлению прав женщины», — добавили в СК.
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