Власти Кургана сэкономят 1,5 млн рублей на вырубке деревьев

Власти Кургана заплатят за вырубку 220 деревьев менее миллиона рублей, хотя готовы были заплатить в 2,5 раза больше Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Более 200 деревьев будет вырублено в Кургане в течение 2022 года. Работы будет выполнять ИП Виген Саргсян. На объявленном властями аукционе он сбросил стоимость работ более чем в 2,5 раза, согласившись вырубить деревья менее чем за миллион рублей. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Победителем аукциона в электронной форме по объекту «Выполнение работ по сносу деревьев и поросли деревьев, обрезке деревьев, корчевке пней на территории города Кургана» участника с идентификационным номером 3. Индивидуальный предприниматель Саргсян Виген Вазгенович», — говорится в протоколе подведения итогов аукциона.

Саргсян согласился выполнить работы за 998,8 тысячи рублей. Начальная цена аукциона превышала 2,55 млн рублей. Всего на торги заявились три участника.

Согласно проекту контракта, подрядчику предстоит вырубить в Кургане 220 деревьев, в том числе 60 — диаметром более 400 мм, а также 87 куб. м поросли. Кроме того, в ведомость работ включены санитарная обрезка 65 деревьев, омолаживающая обрезка 100 деревьев и формовочная обрезка 100 деревьев. Работы требуется выполнить в период с 1 января по 23 декабря 2022 года.

Ранее URA.RU сообщало, что в конце этого года власти Кургана смогли сэкономить половину денег на вырубке более 200 деревьев. ООО «Курганский городской садово-озеленительный центр», согласился выполнить работы за 1,089 млн рублей при начальной цене торгов 2,06 млн рублей. При этом власти заявляли, что снесут только аварийные деревья, которые создают угрозу жизни и здоровья граждан и их имуществу. Решение принято после многочисленных обращений жителей города.