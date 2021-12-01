Лавров поддержал Лукашенко, пригрозившего ЕС ядерными ракетами

Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможном размещении на территории республики российских ядерных ракет является предостережением Западу. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Ранее белорусский лидер не исключил размещение в стране ядерного оружия. По его словам, Минск будет вынужден пойти на это в случае, если Польша примет аналогичное предложение по размещению арсенала от НАТО.
«Я бы это заявление воспринимал как очень серьезное предостережение. Оно продиктовано, прежде всего, той безрассудной политикой, которую проводит Запад», — заявил Лавров во время своего выступления в Совфеде.
Лавров также высказался о целях НАТО в работе с Украиной. По мнению министра, НАТО стремится создать из Украины «Антироссию».
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