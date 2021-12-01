Челябинский экс-губернатор избавился от фирмы на малой родине

Борис Дубровский выходит из бизнеса в России Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский вышел из числа учредителей магнитогорской фирмы «МБФ», известной своими конфликтами с городскими властями. Это следует из данных сервиса СБИС.

Согласно ЕГРЮЛ, Дубровский значился в числе учредителей ООО «МБФ» с июля 2009 года и вплоть до сентября 2021 года. Однако с 26 ноября 2021 года учредителем компании является уже Константин Переверзев.

Ранее ООО «МБФ» именовалось «Формула чистоты». Фирма была одним из двух активов, входящих в группу «Синай», где сохранилась доля за экс-чиновником после передачи основного бизнеса сыну в октябре 2018 года. Доли в остальных фирмах, входящих в группу, Дубровский-старший, еще будучи губернатором, переписал на сына Александра. В тот момент «Синай» был одной из самых влиятельных компаний в Магнитогорске, родном городе экс-главы региона.

Сейчас руководителем и владельцем «Синая» также является Переверзев. Связаться с ним в момент подготовки новости не удалось. Сам Дубровский также недоступен для комментариев, по информации URA.RU он находится за границей.

В 2021 году ООО «МБФ» отметилось конфликтом с администрацией Магнитогорска. Компания намеревалась строить 10-этажный дом на участке, ранее выделенном под автостоянку. Спор затянулся, перейдя в плоскость судебных разбирательств.