Челябинский главврач назвал, кто из пожилых чаще умирает от COVID

Специалист считает, что пенсионеров необходимо вакцинировать в первую очередь, так как они находятся в группе риска Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Главный врач Челябинского областного клинического терапевтического госпиталя для ветеранов войн Татьяна Василенко рассказала, какая категория жителей старше 60 лет умирает от коронавируса. По словам главврача, за месяц в стенах госпиталя умерло 29 человек. Все они не были привиты от коронавируса.

«Только вчера мы закрыли „красную зону“. У нас умерло 29 пациентов за месяц, все старше 65 лет. Ни одного вакцинированного среди них не было. Вакцинированные пожилые люди у нас не умирали. Болели, заражались в межпрививочный период, но переносили гораздо легче, спокойнее, без осложнений», — сообщила специалист изданию «МК-Урал».

Василенко добавила, что вакцинация пожилых людей является привычной практикой во всем мире. По словам главврача, пожилые люди во всех странах были привиты в первую очередь, так как находятся в группе риска.

Специалист связывает низкий уровень вакцинации среди жителей старше 60 лет с выдуманными страхами о побочных действиях вакцины. К этому прибавляется выступление противников вакцинации на различных площадках в интернете.

Обязательная вакцинация жителей старше 60 лет и студентов введена в Челябинской области с 1 декабря. По словам главы челябинского Роспотребнадзора Анатолия Семенова, данное решение принято из-за того, что прирост заболеваемости в этих возрастных группах был самым высоким за последние две недели.