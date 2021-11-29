29 ноября 2021

Челябинские власти озвучили подробности обязательной вакцинации

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание у губернатора Текслера по ситуации с карантинными пунктами в регионе. Челябинск, семенов анатолий
Анатолий Семенов заявил, что насильно принуждать к вакцинации никого не будут Фото:
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Коронавирус COVID-19

Студентов средних учебных заведений и граждан старше 60 лет в Челябинской области будут уговаривать привиться от COVID-19. Об этом заявил на брифинге 30 ноября глава Роспотребнадзора в регионе Анатолий Семенов, комментируя введение обязательной вакцинации с получением QR-кодов для этой категории жителей.

«Будем уговаривать прививаться. Никакого насилия не будет. До 20 декабря должны поставить первый компонент, дата получения второго компонента — 20 января», — заявил Семенов.

Министр здравоохранения региона Юрий Семенов, принимавший участие в брифинге, заявил, что пожилых людей могут прививать дома. При необходимости власти готовы расширить круг учебных заведений, где работают вакцинальные пункты.

«Для вакцинации на дому будут готовить списки вместе с социальными службами. По заранее составленным списками будут ездить бригады. На дому будут ставить либо „Спутник Лайт“, либо обычный „Спутник“, который содержит две дозы. Это подойдет для супружеских пар», — уточнил министр.

Обязательная вакцинация от COVID-19 для граждан старше 60 лет, а также для студентов средних учебных заведений, вводится в Челябинской области с 1 декабря. Согласно данным Роспотребнадзора, минимальный охват прививками зарегистрирован сегодня именно в возрастных группах 18-29 лет и старше 60 лет — 51% и 54% соответственно.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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