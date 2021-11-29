Челябинских пенсионеров и студентов обязали иметь QR-коды

Вакцинация от COVID стала обязательной для челябинских пенсионеров и студентов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Обязательная вакцинация от COVID-19 для граждан старше 60 лет, а также для студентов средних учебных заведений, вводится в Челябинской области с 1 декабря. Эта информация прозвучала 30 ноября на совместном брифинге министра здравоохранения региона Юрия Семенова и главы управления Роспотребнадзора в регионе Анатолия Семенова.

«Сегодня опубликовано постановление о проведении профилактических прививок для студентов средних учебных заведений и лиц старше 60 лет. При этом прирост заболеваемости в целом по области составил за последние две недели 10%. Зато темп прироста в группе 18-29 лет — 15%. От 60 лет и старше — 16%. То есть, эти контингенты охвачены прививками в меньшей степени», — заявил глава челябинского Роспотребнадзора Семенов, добавив, что за вакцинацию студентов вузов отвечают ректоры.

«Мы полностью поддерживаем слова Анатолия Ивановича. Сегодня прошло заседание областного штаба, есть постановление, и мы будем его исполнять. Система здравоохранения готова», — заявил министр Семенов.

В начале ноября оперштаб региона принял решение о дистанционном труде для работающих граждан старше 60 лет. Тогда же был введен ряд дополнительных ограничений и расширен список мест, где обязательны QR-коды о вакцинации.

Также было объявлено, что с 1 декабря в регионе посетить кафе, рестораны и прочие заведения общепита можно будет, лишь предъявив QR-код. Это ограничение будет действовать до конца новогодних праздников.