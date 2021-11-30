Недостроенный объект с землей оценили в 400 млн рублей Фото: Алексей Гущин © URA.RU

В Тюмени продают недостроенную базу отдыха у озера Лебяжье. Информация об этом размещена на сайте риелторской компании «Этажи». На берегу того же озера расположена загородная резиденция губернатора Тюменской области.

«Уникальный объект, резиденция со всеми необходимыми строениями и технологическими сооружениями, расположенная на берегу озера Лебяжье. Включает в себя земельный участок площадью 10,8 млн кв. м. Виды разрешенного использования: спорт, туристическое обслуживание, санаторная деятельность. На территории расположено отдельно стоящее трехэтажное здание из кирпича площадью 1984 кв. м.», — говорится в объявлении.

По данным продавца, объект находится в собственности у физического лица. Стоимость недостроя с земельным участком — 400 млн рублей.

В 2018 году тюменские власти планировали потратить на очистку озера Лебяжье 479 млн рублей из бюджета региона. Но после резонанса в СМИ средства перенаправили на очистку озера Алебашево в Заречной части Тюмени.

Объект оценили в 400 млн рублей Фото: компания «Этажи»