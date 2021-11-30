30 ноября 2021

В Тюмени продают базу отдыха у резиденции губернатора. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Пермь , денежные купюры, деньги, пять тысяч
Недостроенный объект с землей оценили в 400 млн рублей Фото:

В Тюмени продают недостроенную базу отдыха у озера Лебяжье. Информация об этом размещена на сайте риелторской компании «Этажи». На берегу того же озера расположена загородная резиденция губернатора Тюменской области.

«Уникальный объект, резиденция со всеми необходимыми строениями и технологическими сооружениями, расположенная на берегу озера Лебяжье. Включает в себя земельный участок площадью 10,8 млн кв. м. Виды разрешенного использования: спорт, туристическое обслуживание, санаторная деятельность. На территории расположено отдельно стоящее трехэтажное здание из кирпича площадью 1984 кв. м.», — говорится в объявлении.

По данным продавца, объект находится в собственности у физического лица. Стоимость недостроя с земельным участком — 400 млн рублей.

В 2018 году тюменские власти планировали потратить на очистку озера Лебяжье 479 млн рублей из бюджета региона. Но после резонанса в СМИ средства перенаправили на очистку озера Алебашево в Заречной части Тюмени.

Объект оценили в 400 млн рублей
Фото:

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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