Путин предупредил об угрозе со стороны НАТО

России на западных рубежах угрожают военные Североатлантического Альянса (НАТО). Так считает президент РФ Владимир Путин.
«Угроза на наших западных рубежах действительно нарастает, и об этом мы неоднократно говорили. Достаточно посмотреть, насколько близко к российским границам выдвинулась военная инфраструктура НАТО. Для нас это более чем серьезно», — прокомментировал ситуацию глава государства на церемонии вручения иностранными послами верительных грамот, сообщается на сайте Кремля.
Он также сообщил, что Россия реагирует на эти угрозы. При этом российские военные сами никому не угрожают.
«Мы предпринимаем адекватные военно-технические меры, но повторю: не мы кому-то угрожаем. И обвинять нас в этом с учетом реального положения дел, то есть сваливать, как у нас говорят, с больной головы на здоровую как минимум безответственно», — дополнил президент РФ.
Кроме того, российский лидер заявил, что Москва вместе с партнерами будет настаивать на недопустимости расширения НАТО на восток, отмечает «Федеральное агентство новостей». Он также предложил начать переговоры по достижению гарантий нерасширения западных войск на границах с Россией, передает RT.
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