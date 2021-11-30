В Тюмени гимназию закрыли на карантин

Ученики тюменской гимназии №49 перешли на дистанционное образование Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Тюмени закрыли на карантин второй корпус гимназии №49. В течение недели дети будут обучаться дистанционно. Администрация приняла такое решение из-за высокой заболеваемости учеников. Об этом журналистам рассказала директор образовательного учреждения Ольга Золотарева.

«С завтрашнего дня, со 2 по 10 декабря, мы приостанавливаем учебный процесс в очном режиме в связи с инфекционной заболеваемостью. Более 20% учеников гимназии заболели, поэтому мы были вынуждены уйти на карантин, — сообщила директор гимназии №49 Ольга Золотарева изданию 72.ру.

В Роспотребнадзоре журналистам сообщили, что в Тюменской области выросла заболеваемость ОРВИ и гриппом. За прошлую неделю этот показатель увеличился на 13% по сравнению с предыдущей неделей.

Ранее URA.RU писало о том, что Тюменский государственный университет продлил дистанционное образование для своих студентов до 5 декабря. Исключение было сделано для нескольких институтов в структуре вуза.