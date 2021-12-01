Доктор наук заявил о старении легких после COVID

После тяжелой формы COVID-19 легкие переболевшего могут состариться на 25-50%. Об этом в беседе с URA.RU рассказал главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев.
«По предварительным подсчетам, легкие пациентов после COVID-19 могут „состариться“ в зависимости от тяжести поражения на 25-50%. Например, у переболевшего в среднетяжелой форме человека 50-ти лет примерный возраст его легких соответствует физиологическим показателям 60-65-летнего человека», — объяснил Сергей Токарев.
По словам доктора наук, из-за постковидных изменений легких у части пациентов развивается одышка и слабость. «Из-за дисфункций дыхательной системы усугубляется гипоксия, особенно характерно это для жителей Севера — развивается кислородная задолженность, одышка, слабость и астения. Поэтому всем перенесшим COVID-19 в обязательном порядке необходимо пройти в Центрах общественного здоровья или отделениях медпрофилактики поликлиник по месту прикрепления бесплатную углубленную диспансеризацию, а далее уже и назначенную систему реабилитации, дыхательной гимнастики, физиотерапии», — подчеркнул Токарев.
В беседе с URA.RU врач-пульмонолог Сергей Пурясев добавил, что возраст «старения» функций легких зависит от степени поражения органов после коронавируса. «Старение зависит от тяжести заболевания и степени поражения органов. Если все прошло в легкой форме, то старение будет в легкой форме. COVID-19 — это поражение сосудистой стенки, сосудистого русла мозга, сердца, легких, в результате чего нарушается кровообращение, а если органам не хватает питательных веществ, кислорода, глюкозы, белков, аминокислот, жиров, естественно, они гибнут и, естественно, происходит старение», — заявил.
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