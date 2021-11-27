Предсказавший «омикрон»-штамм врач назвал его необычные симптомы

Некоторые пациенты сообщали о повышении температуры при новом штамме Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Пациенты, заразившиеся новым штаммом коронавируса «омикрон», жаловались на сильную усталость и не сообщали о потере или изменении вкусовых ощущений. Об этом рассказала председатель Медицинской ассоциации ЮАР Анжелик Кутзе, которая рассказала властям страны о возможности возникновения нового штамма COVID.

«Их симптомы очень сильно отличались от того, с чем я имела дело раньше, и были очень легким», — сказала Анжелик Кутзе в интервью газете The Daily Telegraph, сообщает ТАСС. По ее словам, в последнее время среди ее пациентов с коронавирусом появились те, что заявляли о сильной усталости. Кутзе отметила, что у них не было потери или изменения ощущения вкуса и обоняния. Это были молодые люди, которые отличались друг от друга по этнической принадлежности и социальному статусу, рассказала она.

Кутзе сообщила, что был случай с ребенком шести лет, у него была повышена температура и учащен пульс. Также нехарактерные симптомы COVID 18 ноября обнаружены у членов ее семьи, их анализы были положительными. Они заявляли о разбитом состоянии и усталости. После этого врач предупредила власти ЮАР о возможности распространения нового штамма.

Новый вариант коронавируса получил название «омикрон» в честь 15-й буквы греческого алфавита, рассказали во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Количество заражений этим штаммом увеличивается почти во всех провинциях Южной Африки. Омикрон может быть более опасным по сравнению с предшественниками, считают в организации.