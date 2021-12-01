Найден сбежавший от следствия бывший депутат КПРФ

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Пленарное заседание Законодательного собрания Пермского края. Пермь, флаг кпрф, законодательное собрание пермского края, фракция кпрф
В Лондоне прошел 56-й съезд КПРФ Фото:

Находящийся в федеральном розыске экс-депутат Госдумы от Ростовской области Владимир Бессонов объявился в Лондоне. В КПРФ сообщили, что он поучаствовал в съезде Коммунистической партии Великобритании.

«6 ноября в Лондоне состоялся 56-й съезд Коммунистической партии Великобритании. На нем, представляя Коммунистическую партию Российской Федерации, с приветственным словом к делегатам и гостям съезда обратился член ЦК КПРФ Владимир Иванович Бессонов», — указано на сайте отделения КПРФ по Ростовской области.

Бессонов некоторое время назад был объявлен в федеральный розыск, пишет RT. Ранее в Кировском районном суде Ростова-на-Дону его приговорили к трем годам колонии общего режима за насилие в отношении представителя власти. В 2011 году бывший депутат не выполнил требования полицейских остановить несогласованный протест в Ростове-на-Дону, сообщает «Национальная служба новостей».

Это уже не первый депутат-коммунист, ставший участником громких скандалов в последнее время. Осенью депутат КПРФ Валерий Рашкин попался с тушей лося. По версии силовиков, речь шла о незаконной охоте. В конце ноября Рашкина лишили депутатской неприкосновенности. А в Приморье задержали депутата Артема Самсонова. Его подозревают в развращении ребенка.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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