Найден сбежавший от следствия бывший депутат КПРФ

Находящийся в федеральном розыске экс-депутат Госдумы от Ростовской области Владимир Бессонов объявился в Лондоне. В КПРФ сообщили, что он поучаствовал в съезде Коммунистической партии Великобритании.
«6 ноября в Лондоне состоялся 56-й съезд Коммунистической партии Великобритании. На нем, представляя Коммунистическую партию Российской Федерации, с приветственным словом к делегатам и гостям съезда обратился член ЦК КПРФ Владимир Иванович Бессонов», — указано на сайте отделения КПРФ по Ростовской области.
Бессонов некоторое время назад был объявлен в федеральный розыск, пишет RT. Ранее в Кировском районном суде Ростова-на-Дону его приговорили к трем годам колонии общего режима за насилие в отношении представителя власти. В 2011 году бывший депутат не выполнил требования полицейских остановить несогласованный протест в Ростове-на-Дону, сообщает «Национальная служба новостей».
Это уже не первый депутат-коммунист, ставший участником громких скандалов в последнее время. Осенью депутат КПРФ Валерий Рашкин попался с тушей лося. По версии силовиков, речь шла о незаконной охоте. В конце ноября Рашкина лишили депутатской неприкосновенности. А в Приморье задержали депутата Артема Самсонова. Его подозревают в развращении ребенка.
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