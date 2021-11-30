Власти ЯНАО повысят зарплату учителям

Власти ЯНАО увеличивают средний показатель по заработной плате для учителей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Правительство ЯНАО повысит заработную плату для учителей в 2021 и 2022 году. Об этом сообщается в опубликованном документе на сайте правительства ЯНАО.

«Проектом Постановления предусмотрен рост целевых показателей средней заработной платы работников бюджетной сферы Ямало-Ненецкого автономного округа на 2022 год. В округе ведется последовательная работа по повышению благосостояния ямальцев», — говорится в комментарии к опубликованному документу.

Целевой показатель средней заработной платы в ЯНАО за 2021 год будет увеличен с 99 до 104 тысяч рублей. Также будет увеличена сумма для сотрудников общего образования с 80 до 84 тыс., а средняя зарплата учителей в ЯНАО составит 110 тысяч. В 2022 году показатели средней оплаты труда преподавателей будут увеличены до 114 тысяч рублей. Делается это с целью планирования окружного бюджета и исполнения поручения указов президента РФ по увеличению уровней заработной платы работников бюджетной сферы.

Ранее URA.RU сообщало, что в заксобрании ЯНАО приняли дефицитный бюджет на 2022 год, где более 100 млрд рублей потратят на социальную сферу. Указание направить значительную сумму денег на социальную сферу дал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.