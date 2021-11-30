РБК: пермского тренера подозревают в педофилии

По данным источников, задержанный является мастером спорта по тяжелой атлетике Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пермские силовики задержали тренера Спортивной школы олимпийского резерва Кировского района. По данным инсайдеров, его подозревают в педофилии.

«В Перми по подозрению в педофилии задержан тренер муниципального автономного учреждения „Спортивная школа олимпийского резерва Кировского района“. Задержанный является тренером-преподавателем высшей категории, мастером спорта СССР по тяжелой атлетике, а также судьей международной категории», — сообщает РБК со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, тренер уже находится в СИЗО. В спортшколе эту информацию не комментируют. В краевом минспорта и следственном управлении СК России по Пермскому краю также отказались от комментариев.