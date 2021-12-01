01 декабря 2021

Daily Express: ученые нашли фактор повышения уровня холестерина

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Анализ на антитела. Тюмень, анализы, анализ крови, взятие крови, анализ на антитела
Врач назвал стресс одним из факторов, способных привести к повышению уровня холестерина в крови Фото:

Стресс может приводить к повышению уровня холестерина. Об этом сообщил врач Тимотти Легг.

Когда организм сталкивается со стрессом, выделяется гормон кортизол, который помогает пополнить энергетические запасы. Помимо кортизола в ответ на переживания выделяется адреналин. И согласно теории, все это приводит к выделению триглицеридов. Если уровень триглицеридов слишком высокий, начинает формироваться «плохой» холестерин, пишет Daily Express.

Для того, чтобы не допустить проблем со здоровьем, Тимотти Легг порекомендовал включить в повседневную жизнь умеренную физическую активность, например, ходьбу, бег или плаванье. По его словам, подобные нагрузки приведут к высвобождению таких эндорфинов как серотонин и дофамин, что поможет организму расслабиться. Кроме того, эксперт дал рекомендации по правильному питанию. Чтобы не допустить повышение холестерина, необходимо включить в рацион продукты, снижающие уровень кортизола (гормон стресса): бананы, брокколи, шпинат, авокадо и темный шоколад.

Риск возникновения инфаркта зависит от уровня холестерина в крови, рассказал директор ГБУС СО Уральского института кардиологии, член Свердловского штаба ОНФ Ян Габинский. Врач порекомендовал следить за этим показателем людям старше 30 лет.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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