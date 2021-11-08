Кардиологи назвали главный фактор, провоцирующий инфаркт

Риск возникновения инфаркта миокарда напрямую зависит от уровня холестерина в крови. Об этом в разговоре с URA.RU предупредил директор ГБУС СО Уральского института кардиологии, член Свердловского штаба ОНФ Ян Габинский.
«Чем больше холестерина, тем больше факторов для инфаркта миокарда. Пациенты и врачи должны следить за состоянием холестерина в крови. Человеку старше 30 лет нужно оценивать состояние коронарных сосудов с помощью коронарного паспорта. Это необходимо делать, даже если человека ничего не беспокоит», — рассказал Ян Габинский.
Сердечно-сосудистый хирург, врач общей практики Владимир Хорошев рассказал, как можно снизить риск возникновения атеросклеротических бляшек. «Нужно правильно питаться, вести здоровый образ жизни и больше двигаться. Большинство граждан сегодня ведут малоподвижный образ жизни. Нередко инсультам предшествуют ишемические атаки головного мозга. На сегодняшний день все чаще и чаще такие проблемы возникают у людей среднего возраста, а иногда и у молодых», — предупредил эксперт.
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